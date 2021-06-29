معرض لـ"ملابس الموتى"... عندما تزف العارضات داخل توابيت الرعب... صور وفيديو

أقيم في مدينة كييف معرضا غريبا بهدف تعزيز ثقافة الجنازة حمل اسم "RIP Expo 2021"، حيث يقدم العرض توابيت صممت على طراز الرسوم المتحركة.
مسيرة جنائزية مرعبة
وشهد العرض أيضا مسيرة جنائزية تمت أمام الحضور من خلال مجموعة توابيت وضع فيها فتيات مثّلن دور الأموات، في مشهد يذكر الجميع بحقيقة واحدة فقط ألا وهي "النهاية المحتومة.. الموت".
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وقال أحد المشاركين في العرض، في تصريحات نقلها موقع "meduza": "تخيل أننا سنكون جميعًا هناك... هذه هي الطريقة الوحيدة لتكون مستيقظا في جنازتك".
У Києві пройшла виставка сучасної похоронної культури — моделі в імпровізованих трунах демонстрували стильний жіночий одяг для покійників pic.twitter.com/IBFP5Bcxyu— hromadske (@HromadskeUA) June 27, 2021
وأقيم المعرض في كييف، عاصمة أوكرانيا، من تاريخ 25 يونيو/ حزيران إلى 26 يونيو/ حزيران، بمشاركة عدد من عارضات الأزياء والفنانين وحضور جماهيري جيد.
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