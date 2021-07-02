مصر.. نادي بيراميدز يحسم حقيقة التفاوض مع فرجاني ساسي

حسم فريق بيراميدز المصري، اليوم الجمعة، حقيقة التفاوض مع اللاعب التونسي الدولي، فرجاني ساسي.

ونقل الموقع الإلكتروني مصراوي، صباح اليوم الجمعة، عن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، تعاقد فريقه مع فرجاني ساسي بعد انتهاء عقده مع الزمالك المصري.

وأوضح سعيد في تصريحات لبرنامج "اللعيب"، الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن ما تردد من أنباء عن تفاوض نادي بيراميدز مع اللاعب التونسي الدولي، فرجاني ساسي، مجرد اجتهادات ليس لها أي أساس من الصحة، مؤكدا أن نهاية عقد ساسي مع الزمالك المصري تسمح بتعاقد أي نادي معه، ولكن بيراميدز لن يفاوضه.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد ذكرت، الشهر الماضي، أن لاعب نادي الزمالك المصري، فرجاني ساسي، في طريقه إلى فريق الدحيل القطري لثلاث سنوات مقبلة.

وتواجد فرجاني ساسي، خلال الأيام القليلة الماضية، مع منتخب تونس لكرة القدم في معسكره، بالعاصمة تونس، وذلك مع الإشارة إلى أن ساسي انتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، لكنه كتب تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح خلالها أن فترته مع الزمالك كانت الأهم في حياته.