إعلام: فرجاني ساسي يتلقى عرضا من فريق إيراني

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم السبت، بأن نجم الزمالك المصري، فرجاني ساسي، تلقى عرضا من فريق إيراني.

وذكر الموقع الإلكتروني "تونس الرقمية"، مساء اليوم السبت، أن نادي برسيبوليس الإيراني تقدم بعرض مغري لضم نجم المنتخب التونسي، فرجاني ساسي، خلال الموسم الصيفي الحالي.

ولفت الموقع إلى أن نادي برسيبوليس الإيراني ينافس على دوري أبطال آسيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر ربما يشجع النجم التونسي على الإلتحاق به، خاصة مع قرب انتهاء عقده مع الزمالك المصري.

وفي سياق ذي صلة، يعتزم نادي الزمالك المصري ملاحقة لاعبه التونسي المعروف، فرجاني ساسي، قانونيا، حال لم يستكمل الموسم الحالي مع الفريق.

أفاد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، أمس الجمعة، بأن طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، قد كشف أن محامي الفريق والشؤون القانونية، يدرس ملاحقة فرجاني ساسي، قانونيا، بعد تغريدته الأخيرة.

وأكد طارق جبريل في تصريحات خاصة لبرنامج "اللعيب"، الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن ساسي حصل على كامل مستحقاته المتأخرة، في وقت أرسل الأخير خطابا يقضي بأن 30 مايو/ أيار الماضي، هو آخر موعد لسداد مستحقاته المتأخرة، وهو ما عجَّل بدفع تلك المستحقات قبل انتهاء هذه المهلة، مشيرا إلى أن الكرة باتت في ملعب اللاعب التونسي، الآن.

ويذكر أن فرجاني ساسي يتواجد، في الوقت الراهن، مع منتخب تونس لكرة القدم في معسكره، بالعاصمة تونس، ومن المفترض أن يواصل تدريباته مع ناديه الحالي، الزمالك المصري، يوم 15 أو 16 من الشهر الجاري.

ويشار إلى أن فرجاني ساسي، نجم المنتخب التونسي، ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، لكنه كتب تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح خلالها أن فترته مع الزمالك كانت الأهم في حياته.