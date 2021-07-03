شاب عراقي مغامر يحتج على انقطاع الكهرباء بطريقة مروعة... فيديو

تناقل رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب عراقي مغامر، من محافظة السماوة، وهو يسير على أسلاك الكهرباء.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي قام بتوثيقه مجموعة من الشبان، الشاب وهو يغامر بحياته بالسير مطمئنا على أسلاك الضغط العالي.

وكانت شركة توزيع كهرباء الجنوب في العراق، قد أعلنت عن انفصال جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية عن العمل في مناطق جنوبي البلاد دون معرفة الأسباب.

مواطن من السماوه شگد عنده ثقه بدائرة الكهرباء 😂 pic.twitter.com/Fj6zoPrTTU — اࠗلحٟليަ 🥀💭 ، (@jasem198661) July 3, 2021

وأعلنت الشركة ذاتها، بعد قرابة الساعتين من إعلان العطل، بدء إعادة خطوط الطاقة تدريجيا، بعد الانقطاع التام للمنظومة الكهربائية في أربع محافظات جنوبية هي السماوة وميسان وذي قار والبصرة.

وتعاني شبكة الكهرباء الرئيسية في العراق من انقطاعات تستمر لساعات يوميا، لكن العجز في الإمدادات يتفاقم خلال شهور الصيف الحارة عندما تسجل درجة الحرارة عادة 50 مئوية ويزيد استخدام مكيفات الهواء.