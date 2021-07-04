باريس سان جيرمان يستعد للإعلان عن 3 صفقات قوية بينها قائد ريال مدريد

سيعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال أيام، عن 3 صفقات قوية على رأسها قائد ريال مدريد سيرجيو راموس.

وقال خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، اليوم الأحد، إن نادي العاصمة الفرنسية سيبدأ الميركاتو الصيفي الخاص به، بالصفقات الثلاث.

والصفقات الثلاث المتوقع إعلانها من قبل باريس سان جيرمان هي "سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وأشرف حكيمي ظهير أيمن إنتر ميلان، وجيانلويجي دوناروما، حارس منتخب إيطاليا".

وكتب رومانو، عبر حسابه على "فيسبوك": "سيتم تأكيد الإعلان قريبا عن تعاقد باريس سان جيرمان مع الثلاثي، سيرجيو راموس وأشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما هذا الشهر، كلاعبين جدد في فريق العاصمة الفرنسية".

وستكون انتقل كل من سيرجيو راموس ودوناروما إلى باريس سان جيرمان بشكل مجاني، بينما سيدفع باريس سان جيرمان ما يقارب الـ 70 مليون يورو أشرف حكيمي.

وأضاف رومانو: "سيرجيو راموس من المقرر أن يوقع عقدا حتى يونيو/حزيران 2023، أما أشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما فسيوقعان حتى عام 2026".