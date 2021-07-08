أفعى سوداء "نادرة وفريدة" تعكس ألوان "قوس قزح"... فيديو

ويشارك بروير، مقاطع فيديو بشكل متكرر للأفعى الفريدة على صفحته الأمر الذي يحوز على إعجاب واستغراب المشاهدين والمتابعين بسبب ألوانها.
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وأكد برير في تصريحات لشبكة "سي إن إن" أن هذه الأفعى الفريدة غير سامة، وأنها معشوقة الزوار والمشاهير على حد سواء بسبب لونها الغريب.
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وولدت الأفعى النادرة والفريدة قبل 9 سنوات في حديقة (The Reptile Zoo) الأمريكية وتعرف باسم (Reticulatedpython).
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وتكتسب الأفعى فرادتها التي تميزها عن أي أفعى أخرى بسبب نوعين محددين من الجينات وهي "سلالة انتقائية يتم إنتاجها عن طريق تربية نوعين مختلفين معًا لصنع هذا اللون"، وهو أمر يستحيل حدوثه في البرية.
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