تامر عبد المنعم يطمئن جمهوره بعد إجرائه قسطرة في القلب.. كيف تتعافى من أمراض القلب؟

كشف الفنان المصري، تامر عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، عن إجرائه عملية قسطرة في القلب، مطمئنا جمهوره بتعافيه وعودته إلى العمل، قريبا.

وجاء في تقرير لصحيفة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تامر عبد المنعم نشر صورة جديدة له وهو على سرير المرض، طمأن من خلالها جمهوره، بأنه، فعليا، أجرى عملية قسطرة في القلب، وتعافى منها، مؤكدا في الوقت نفسه عودته للعمل الفني، قريبا.

وأظهرت عملية قسطرة القلب لتامر عبد المنعم مدى الاهتمام بمعرفة كيفية التعافي، من الأساس، من تلك العملية أو غيرها من عمليات القلب، والعودة، سريعا، إلى العمل.

وأوضحت الصحيفة أن إعادة تأهيل القلب يبدأ برنامجه من تواجد المريض في المستشفى، إذ يجب معرفة نوع مرض القلب الذي يعاني منه المريض نفسه، فضلا عن إعطاء الطبيب المعالج لمجموعة من النصائح، على رأسها التوقف التام عن التدخين، والذي يسبب جلطات دموية، تؤدي بدورها إلى نوبات ارتفاع ضغط الدم ونوبات قلبية.

من بين النصائح المهمة لتفادي الإصابة بأمراض القلب، التحكم في ضغط الدم، عبر الحفاظ على نظام غذائي صحي للقلب وممارسة الرياضة، مع التحكم في مستويات الكوليسترول، فضلا عن التحقق من مرض السكري، فالمرض الأخير يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.