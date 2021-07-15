نادين نجيم تنتقد ما وصفته بـ"مجتمع ذكوري خال من الرجال"... صورة

وأكدت مجلة "زهرة الخليج" الفنية أن الفنانة نادين أغلقت خاصية التعليقات منعا للتكهنات وإطلاق الإشاعات وبذلك لم تترك مجالا لمتابعيها للاطمئنان عليها، ولم يعرف من كانت تقصد بهذا الكلام.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

وبحسب الموقع، ترجح التكهنات دخول نادين في خلافات مع طليقها المهندس اللبناني هادي الأسمر، حيث أنها كشفت مؤخرا، ولأول مرة، وعبر لقاء تلفزيوني عن تفاصيل طلاقها قائلة: "إن الطلاق أخذ منها وقتاً للتفكير فيه وحسمه"، وأوضحت أن الأسباب تظل بينها وبين طليقها، لكنها أكدت أنها لم تكن سعيدة، ومنحت الكثير من الفرص لزوجها السابق، مشيرة إلى أنها، في الفترة الحالية، تعيش حياتها من أجل ولديها: هيفن، وجيوفاني، مضيفة: "أوقات ببلع الموس بضحي وبسكت عن كتير من الأمور عشانهم".