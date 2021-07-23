موافقة أمريكية على عقار جديد للسكري يؤخذ مرة واحدة أسبوعيا

وافقت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، على استخدام عقار بايدوريون، المخصص لمرضى السكري، والذي تنتجه شركة أسترازينيكا.

وأوضحت "رويترز" إن عقار بايدوريون مخصص لمرضى السكري بدءا من سن العاشرة لخفض مستويات السكر في الدم جنبا إلى جنب مع حمية غذائية وممارسة الرياضة.

ويعطى هذا العقار عن طريق الحقن مرة أسبوعيا لمرضى السكري من النوع الثاني في المرحلة العمرية بين عشرة أعوام و18 عاما.

يشار إلى أن النوع الثاني من السكري هو الأكثر شيوعا من المرض، حيث لا ينتج الجسم كمية كافية من هرمون الأنسولين الذي يتحكم في مستوى السكر في الدم.

وفي وقت سابق، أعلن علماء أستراليون أنهم قاموا بتطوير اختبار لقياس مستوى السكر في الدم لمرضى داء السكري، هو عبارة عن شريط يفحص مستويات الغلوكوز عن طريق اللعاب.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات أستاذ الفيزياء في جامعة نيوكاسل في أستراليا وقائد الفريق الذي ابتكر الاختبار، بول داستور، الذي قال: "أفضل اختبار لقياس مستوى الغلوكوز في الدم هو ما لا يستلزم وخزا".

وأضاف داستور، قائلا: "هذا الاختبار يفتح الباب أمام اختبارات لقياس مستويات الغلوكوز في الدم دون ألم وبتكلفة منخفضة، ونأمل كذلك في نتائج أفضل كثيرا لمن يعانون من داء السكري".

وأردف داستور: "الاختبار الجديد ابتُكر بمحض الصدفة بينما كان يعمل العلماء على خلايا شمسية".

وتابع داستور: "يمكن نقل التكنولوجيا الجديدة واستخدامها في اختبارات كوفيد-19 ومسببات الحساسية ومستويات الهورمونات والكشف عن الأورام".