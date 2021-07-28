اتحاد الكرة المصري يتجه لتأجيل الدوري بعد صعود المنتخب الأولمبي

رجحت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة الدوري الممتاز بعد تأهل المنتخب المصري الأولمبي إلى دور الثمانية في أولمبياد طوكيو 2020.

وأفادت صحيفة الوطن سبورت، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم الإعلان، بشكل رسمي، خلال الساعات القادمة عن تأجيل بطولة الدوري الممتاز، على أن تنطلق في التاسع من الشهر المقبل، بدلا من الثاني من الشهر نفسه.

وأكدت الصحيفة أنه سبق الاتفاق بين اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة أحمد مجاهد، ومسؤولو أندية الدوري، بأنه في حالة نجاح المنتخب الأولمبي في تخطي دور المجموعات بالأولمبياد المقامة في طوكيو، سيتم تأجيل موعد عودة البطولة، ليبدأ في التاسع من شهر أغسطس/آب المقبل، بدلا من الثاني من الشهر ذاته، على أن تنتهي الدوري، في الأساس، يوم 26 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويشار إلى أن المنتخب المصري الأولمبي قد حقق فوزا مهما على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بالجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.

وبتلك النتيجة المرضية، تأهل منتخب الفراعنة إلى دور الثمانية، ليلتقي المنتخب البرازيلي، يوم السبت المقبل، بعد احتلاله للمركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط.