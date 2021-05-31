هل يوافق الأهلي على إلغاء الدوري المصري؟

أعلن النادي الأهلي رفضه فكرة إلغاء الدوري الممتاز، عقب اجتماع اتحاد الكرة المصري مع الأندية المصرية المشاركة فيه، بينما لم يتم اتخاذ قرار حاسم خلال الاجتماع.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي يرفض فكرة إلغاء الدوري الممتاز ، مضيفا: "لجنة إدارة اتحاد الكرة أقدر مني على شرح بعض ما اتفقنا عليه خلال الاجتماع".

ولفت عبد الحفيظ إلى أن الاجتماع كان مهما وأنه ناقش المباريات المؤجلة وجدول الدوري، مضيفا: "نطالب بجدول واضح للمباريات المؤجلة، ولا يوجد شيء يستدعي إلغاء الدوري".

وتابع: "الأهلي مع منظومة الكرة المصرية ولن يغرد خارج السرب، لكن ليس هناك قرار حاسم وهناك الكثير من الأمور متوقفة على مشوار منتخب مصر في الأولمبياد".

وقال مدير الكرة بالنادي إن الأهلي هو الأكثر تعرضا لضغط المباريات خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي وهو حريص على مبدأ تكافؤ الفرص، مضيفا: "اتحاد الكرة طرح رؤيته، لكن لدينا جوانب فنية وإدارية يجب دراستها قبل طرح رؤية الأهلي".

وتابع: "نركز الآن على نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ونأمل في الوصول إلى نهائي البطولة يوم 27 يوليو/ تموز"، مشيرا إلى أن ترحيل النهائي لمدة 10 أيام يفرض علينا التنسيق مع شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي.