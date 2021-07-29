مصر... تأجيل الدوري والكأس من أول أغسطس

كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، عن قرار جديد لاتحاد الكرة المصري، يقضي بتأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر، وذلك بداية من أول أغسطس/آب المقبل.

وذكرت بوابة الأهرام، ظهر اليوم الخميس، أن أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تكليف إدارة المسابقات في الاتحاد بإعداد جدول خاص وجديد للمباريات المتبقية في مسابقة الدوري وكذلك في بطولة كأس مصر، على أن يتم إعلانه يوم الأحد المقبل.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد رجحت، أمس الأربعاء، تأجيل بطولة الدوري الممتاز بعد تأهل المنتخب المصري الأولمبي إلى دور الثمانية في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكدت صحيفة "الوطن سبورت" أنه سبق الاتفاق بين اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة أحمد مجاهد، ومسؤولي أندية الدوري، بأنه في حالة نجاح المنتخب الأولمبي في تخطي دور المجموعات في الأولمبياد المقامة في طوكيو، سيتم تأجيل موعد عودة البطولة، ليبدأ في التاسع من شهر أغسطس/آب المقبل، بدلا من الثاني من الشهر ذاته، على أن ينتهي الدوري، في الأساس، يوم 26 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويشار إلى أن المنتخب المصري الأولمبي قد حقق فوزا مهما على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.

وبتلك النتيجة المرضية، تأهل منتخب الفراعنة إلى دور الثمانية، ليلتقي المنتخب البرازيلي، يوم السبت المقبل، بعد احتلاله للمركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط.