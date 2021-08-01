هل ينتقل نجم المنتخب المصري محمد الشناوي إلى النصر السعودي؟... فيديو

وذكر زاهر أن نادي النصر السعودي قدم، فعليا، عرضا جديدا لضم الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، وذلك في وقت يعيش الشناوي أفضل فتراته الكروية، خاصة في ظل تألقه سواء مع فريقه المحلي أو المنتخبات الوطنية، الأول والأوليمبي.

"رد الشناوي عليا من سنين بيتحقق دلوقتي ولو قال يا عروض مش هنخلص".. سيف زاهر يتحدث عن تفكير محمد الشناوي حول العروض التي يتلقاها 💥💥#هداية_ملاك_مع_سيف#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/klMUphOFk4 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 31, 2021

وجاءت تصريحات من خلال برنامج تلفزيوني أذيع على قناة "أون تايم سبورت" المصرية، مساء أمس السبت، أكد من خلاله أن الشناوي تلقى عرضا جديدا من النصري السعودي، إلا أن النادي الأهلي ما يزال متمسكا بلاعبه، والأخير ما يزال متمسكا، أيضا، بالبقاء في القلعة الحمراء.

وتوقع الإعلامي المصري، سيف زاهر، بقاء محمد الشناوي، الحارس الأساسي للمنتخب المصري لكرة القدم، البقاء مع النادي الأهلي، موضحا أن الشناوي نفسه لا يرى أفضل من ناديه الحالي، معنويا وماديا.

ويشار إلى أن الشناوي قد شارك مع المنتخب المصري الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020، وصعد به إلى الدور الثاني، لكنه فريقه خرج من هذا الدور على يد نظيره المنتخب البرازيلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت.