السعودية... تحذير "عالي الخطورة" بخصوص تحديث "آبل"

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، من وجود ثغرة أمنية في تحديث أصدرته "آبل".

وأصدر المركز السعودي، اليوم الأحد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن هناك ثغرة أمنية في تحديث أصدرته شركة "آبل".

تحذير أمني رقم: 322-2021

تاريخ: 2021/08/01



بخصوص تحديث أمني في منتجات Apple:https://t.co/K208lQz2cD#Saudi_CERT pic.twitter.com/G141nR0x0Y — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) August 1, 2021

ووصف المركز الوطني للأمن السيبراني السعودي التحذير الأمني بـ"عالي الخطورة" بخصوص التحديث الذي أصدرته منتجات شركة "آبل".

وأصدرت شركة "آبل" تحديثا لمعالجة ثغرة في المنتج التالي: watchOS 7.6.1، مشيرة إلى أنه متوفر للمنتجات التالية: Apple Watch Series 3 وما بعد.

وذكر المركز السيبراني أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة الأمنية بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، حيث أوصى المركز بتحديث المنتجات، بعدما أصدرت "آبل" توضيحا لهذا التحديث.