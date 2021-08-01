تفاصيل وفاة يوتيوبر أثناء تصوير مقطع فيديو

أصبح يوتيوبر دنماركي شاب محل جدل بين رواد مواقع التواصل بعد أن دفعه حب الشهرة وجذب أعداد أكبر من المتابعين إلى فقدان حياته.

ولقي اليوتيوبر الدنماركي، ألبيرت ديرلند، مصرعه أثناء تصوير أحد مقاطع الفيديو التي اعتاد مشاركتها مع متابعي قناته على يوتيوب البالغ عددهم نحو 170 ألف شخص، حسبما ذكر موقع "بزنس إنسايدر".

ويبلغ ديرلند من العمر 22 عاما، ويتابعه على مختلف حسابات التواصل الاجتماعي ربع مليون متابع، واعتاد ديرلند نشر مقاطع موسيقية ورسوم كوميدية .

وقعت وفاة ديرلند أثناء تواجده في إيطاليا لتصوير مقطع فيديو حيث صعد أعلى جبل سيسيدا في فال غاردينا الإيطالية، ثم سقط من أعلى الجبل بارتفاع 200 متر ليلقى حتفه فورا.

هرعت طائرة هليكوبتر إلى مكان الحادث في محاولة لإنقاذه، لكنه كان قد فارق الحياة، وأعلنت والدة الشاب ألبيرت ديرلند، وفاته، في حديث مع وسائل إعلام دنماركية، طالبة من الناس مراعاة خصوصية أسرتها.

وأوضحت جنسن ديرلوند، والدة ألبيرت، إن نجلها الراحل توفي بينما كان يصور مقطع فيديو لقناته في منطقة فورشيلا بانا، الواقعة في جبال الألب الإيطالية، عندما سقط على علو 656 قدمًا من الجبل يوم الأربعاء 28 يوليو/تموز الماضي.

يذكر أن ألبيرت ديرلند كان قد لعب دور البطولة عام 2018، في فيلم كوميدي حائز على جوائز بعنوان “Team Albert”، يدور حول محاولة طالب في المدرسة الثانوية أن يصبح يوتيوبر شهير في يوم واحد.