علامة في العين تدل على نقص فيتامين "بي 12"... سببها تأثر الأعصاب

يعتبر الخبراء نقص فيتامين "B12" من المشاكل الشائعة جدا، والتي تتنوع أعراضها من فقر الدم وضيق التنفس والدوخة إلى ضرر الأعصاب وفقد المنعكسات وصعوبة المشي، وقد تصل إلى الخرف.

وذكر موقع "ميديك فوريوم" الطبي أن أعراض نقص فيتامين "B12" قد تتطور ببطء شديد، وتترافق بدلائل بسيطة لا تثير الانتباه مثل ضعف البصر أو الارتعاش في العين الذي يحدث نتيجة تلف في العصب البصري.

ويشير الأطباء إلى أن السيالة العصبية، التي تنتقل من العين إلى الدماغ، تتعطل بسبب نقص فيتامين "B12"، وتسمى هذه الحالة بالاعتلال البصري، و يمكن عكسها ومعالجتها بواسطة مكملات فيتامين "B12"، ولكن يحذر الأطباء أن ليس كل ضعف بالبصر سببه نقص فيتامين "B12"، حيث يمكن أن يكون السبب إما اعتلال في عدسة العين أو الصداع النصفي.وتحذر الدراسات من أن ارتعاش أعصاب العين هي من الأعراض المبكرة لنقص "B12"، فعندما تكون معدلات فيتامين "B12" أقل من الطبيعي بقليل يحدث ارتعاش مزعج لا يمكن السيطرة عليه في العين، كما يظهر ارتعاش العين أيضا مع نقص فيتامين "B12" الحدودي، حيث يبدأ الجفن أو أسفل العين مباشرة بالارتعاش.

ويدل شحوب الجلد على فقر الدم، وهو من العلامات التحذيرية لنقص فيتامين "B12"، بالإضافة إلى فقدان الوزن الواضح، ضيق التنفس، عدم انتظام ضربات القلب، اللسان المنتفخ، بالإضافة إلى اضطرابات المناعة الذاتية.

ولكن تُعتبر الأعراض العصبية هي الأعراض الأكثر شيوعا لنقص "B12" مثل: تنمل الذراعين والساقين، وتشنجات العضلات، والدوخة، والضعف الإدراكي، الإرهاق، والاكتئاب، تغييرات بالمزاج، اضطرابات بالذاكرة، مشاكل التوازن، الاعتلال العصبي، واعتلال النخاع.

ويعالج الأطباء نقص فيتامين "B12" إما بالحقن أو بالأدوية، كما يمكن العثور عليه طبيعيا في مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل: البيض، لحم البقر، الدجاج، الجبن، الزبادي، المحار والأسماك.