بلد عربي يشهد حدثا فلكيا نادرا نتيجة مرور الأرض ببقايا مذنب

وبحسب ما نقلته "شام إف إم" عن الدكتور العصيري، فقد أكد أن الحدث يتمثل بما يسمى هطل "شهب البرشاويات"، حيث سيرى بالعين المجردة، كما أن تفاصيله ستكون واضحة.

وأوضح العصيري أن ذروة الحدث يتكون في 12 آب، حين اكتمال القمر بنسبة 13% فقط مما سيساعد على الرؤية الواضحة، حيث سيبلغ عدد الشهب بين 50-100 شهاب بالساعة.

وأشار الدكتور محمد إلى وجود أربعة كواكب بعد غروب الشمس في سماء سوريا وهي: الزهرة، والمريخ، والمشتري، وزحل.