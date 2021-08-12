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    فطور صباحي

    ماذا يحصل لجسمك إذا أهملت تناول الفطور؟

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    لاحظ معهد التغذية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن تناول وجبة الإفطار الصباحية يعزز الصحة ويحمي من الوزن الزائد، كما أنه يزيد من النشاط البدني اليومي.

    وأكد المعهد أن تناول الإفطار يرفع من الأداء الأكاديمي للأطفال بنسبة 17.5%، كما يخفض خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 43%، ويعزز من المناعة، ويحفز النشاط الذهني والبدني، وذلك حسب ما ذكر موقع مجلة جامعة موسكو الحكومية التربوية.

    النوم
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    تقرير يعدد أطعمة تساعد على النوم
    توفر وجبة الإفطار كمية كبيرة من إجمالي مدخول الجسم من الطاقة المتولدة من المغذيات اليومية مثل الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى الألياف الغذائية، والتوزيع المتساوي للطاقة خلال اليوم، كما تعمل على تعزيز صحة القلب، وتخفض الكوليسترول وتقلل من خطر الإصابة بمرض القلب التاجي، وتساهم في استقرار مستويات السكر في الدم، وترفع من مستويات النشاط والطاقة، وتحسن من مستويات اليقظة، كما تعزّز من مستويات الجلايكوجين الذي يستخدمه الجسم في عمليّات الأيض خلال اليوم.

    ويؤثر إهمال تناول وجبة الإفطار سلبا على الصحة النفسية للأطفال، ويسبب ضعفا في الذاكرة ونقصا في التركيز، وزيادة في الوزن بسبب عدم حصول الجسم على الطاقة اللازمة ليومه فيعمل على الإفراط بتناول الطعام واستهلاك المزيد من السعرات الحرارية، كما يؤثر على الصحة البدنية، ويزيد من الشعور بالتعب والقلق والانفعال، مع انخفاض ملحوظ بالطاقة والنشاط، ويرتبط تخطّي وجبة الفطور بضعف تحكّم الجسم بمستويات السكّر في الدّم، بما في ذلك تقلّبات مستويات سكّر الدّم عند مرضى السكري من النوع الثاني.

    وتشتمل وجبة الإفطار الصحية المتوازنة على الكربوهيدرات، التي تعد مصدرا جيدا ومباشرا للطاقة، والبروتينات، التي يحصل منها الجسم على الطاقة بعد استهلاك الكربوهيدرات، والألياف الغذائيّة، التي تساعد على تعزيز الشعور بالامتلاء وتعمل على الحدّ من الإفراط في الأكل، إلى جانب المشروبات الصحيّة التي تخفف من خطر الإصابة بالإمساك وتقلّل من مستويات الكوليسترول، كما يجب أن يشتمل الفطور على الدهون الصحيّة التي تُعزّز الشعور بالشبع.

    وحدد الخبراء عددا من الخيارات الصحية لفطور متوازن مثل: الحبوب الكاملة، منتجات الألبان، البيض، والسجق قليل الدسم، وبياض البيض، البقوليات، الخضار والفواكه، وأطعمة أُخرى مثل: عصائر السموذي المصنوعة من الخضروات والفواكه الطازجة، واللبن الطبيعي المخلوط مع بعض الفواكه الطّازجة والمكسرات.

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