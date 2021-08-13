تسجيل
13:45 GMT13 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أطباء يفتتحون مطعما بدمشق ووجبات بنكهة الأدوية اللذيذة

    أطباء يفتتحون "مطعم – عيادة" بدمشق.. تخيل أسماء الوجبات!

    © Sputnik . Mohamed Damour
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1049834200_0:119:3072:1847_1200x675_80_0_0_204ed28c463b22cd9d854ac7d79b595f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202108131049834380--%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85--%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA-/

    بسماعاتهم وموازين حرارتهم، ولباسهم المهني الكامل، يتجول مجموعة من الأطباء بين طاولات الزبائن، لإسعافهم من نوبات الجوع.

    حين يكون النُّدل (جمع نادل) من الأطباء، فلن يحتاجك الأمر خيالاً خصباً للتيقن من أن أدوات التقديم وأسماء الوجبات تم استيحاؤها من عالمهم المهني، مع تنويعات لا يمكن تجاهلها، ففي هذا (المطعم- العيادة)، يمكن لزبون المطعم مساءً، التمتع بوجبات سريعة يقدمها له طبيبه بكل ترحاب، بعد أن نهاه عنها صباحا لدى استقباله في العيادة.

    "المطعم- العيادة" الذي افتتحه مجموعة من الأطباء وسط العاصمة السورية دمشق، يقدم وجبات مكنّاة بأسماء العقاقير والأدوية الداعمة والمسكنات.

    يعتمد المطعم الذي حقق شهرته في وقت قياسي، طريقته الخاصة في تقديم الوجبات، مستخدما لذلك الأدوات الطبية من مباضع وأبر الحقن والسماعات وغيرها، في محاكاة لزيارة المريض إلى عيادة الطبيب.

    الدكتور محمد شفيق البزم، أحد الشركاء الأربعة في مشروع "المطعم- العيادة" الذي أطلق عليه اسم (The Doctors Burger)، يقول لـ"سبوتنيك": "استقينا الفكرة من وحي دراستنا كأطباء بشري وأسنان، وهو يمثل شراكة بين أربعة أطباء أصدقاء، وقد ناقشنا إقامة المشروع لكسر القاعدة التي تقول إن على الطبيب العمل والعيش في البيئة الاجتماعية للمشفى والعيادة وما يعنيه ذلك من التزام صارم بالممارسات الصحية وأنواع محددة من الأطعمة.. وبالفعل، خرجنا بفكرة افتتاح مطعم يؤدي هذا الغرض ويعود علينا بمردود مالي، إلى جانب عملنا الاعتيادي كأطباء".

    وأضاف البزم: "واجهنا صعوبة في العثور على المكان المناسب، وانتابنا القلق في البداية حول نجاح الفكرة بسبب ما تعيشه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة وبسبب أزمة العقارات وارتفاع أسعارها، لكننا تجاوزنا الأمر".

    أطباء يفتتحون مطعما بدمشق ووجبات بنكهة الأدوية اللذيذة
    © Sputnik . Mohamed Damour
    أطباء يفتتحون مطعما بدمشق ووجبات بنكهة الأدوية اللذيذة

    وأضاف: "خلال مرحلة تصميم الديكور والأثاث والألوان حاولنا أن يكون المطعم من الداخل على شكل عيادة طبيب أو مشفى وتجاوزنا مشكلة انقطاع التيار الكهربائي من خلال استخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على المواد الغذائية وبدأنا على هذا الأساس".

    وحول تقبّل الزبائن للفكرة قال: "في بداية الأمر بدت فكرة (المطعم العيادة) غريبة نوعا ما، وخصوصاً أن الوجبات والمأكولات أخذت أسماء أدوية لإيصال فكرة للناس أن الدواء يكمن في الغذاء وأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا طعام، فمثلاً مسكن آلام الرأس (باراسيتامول paracetamol) تقابله ساندويش كلاسيكية خفيفة محشوة بقطعة من اللحم مع بندورة وخس ومايونيز فقط، و(أنتي هيستامينanti-histamine ) المضاد للتحسس تقابله الوجبة الحارة لأنها قد تحدث ردة فعل في جسم الإنسان عند تناولها، أما (Spicy tramadol) فهو أقوى مسكن، وهي الوجبة التي تسكن آلام المعدة وتتميز بالصوص الحار، وهناك أيضاً وجبات بأسماء (Panadol ) وكودئين( codeine ) وبروفين(Brufen) و(B-complex) و(DNA chicken) وغير ذلك، وجميعها أسماء وجبات لها دلالة طبية".

    أطباء يفتتحون مطعما بدمشق ووجبات بنكهة الأدوية اللذيذة
    © Sputnik . Mohamed Damour
    أطباء يفتتحون مطعما بدمشق ووجبات بنكهة الأدوية اللذيذة

    وأردف: أن "الزبائن اعتادوا على هذه الأسماء عند طلب الوجبات وعلى طريقة تقديم الصوص باستخدام السيرنغات الطبية (أبر الحقن)، والتي يتم تعقيمها يومياً وبذلك نوجه رسالة لكل شخص بأنك طبيب نفسك وقد انتشرت هذه الأفكار في عدد من مطاعم ومحال العصائر بدمشق".

    المشروع الخاص حاجة للسوريين

    من جانبه، أوضح الطبيب الدكتور علاء كبتولة، وأحد مؤسسي المشروع، لـ"سبوتنيك" أن "الفرد في سوريا أصبح بحاجة إلى مشروع خاص، وهذا يشمل الأطباء ونجد في كثير من دول العالم أطباء يقيمون مشاريعهم الخاصة في عالم الـ business إضافة إلى مهنتهم الأساسية، كافتتاح مراكز تدريب مثلا أو غير ذلك من المشروعات، أما بالنسبة لنا فقد بدأنا بإطلاق هذا المشروع المشترك بحسب مقدرتنا المادية لتحقيق عائد مادي إضافي إلى جانب عملنا كأطباء وأطباء أسنان".

    وأضاف: "اعتمدنا في التسويق للمطعم على عالم سوشيال ميديا لجذب الزبائن كون المطعم يقع ضمن حي وليس على طريق عام أو ساحة عامة إضافة إلى جودة المأكولات، ونطمح في المرحلة المقبلة إلى تطوير المشروع سواء من حيث المكان أو بنوعية الوجبات والمأكولات الصحية المقدمة".

    11 موظفاً يعيلون 11 أسرة

    الشيف عبد الرحمن صمادي وهو طالب هندسة في السنة الخامسة وخريج إدارة أعمال تحدث عن طاقم العمال وطريقة العمل فأوضح لـ سبوتنيك أن "هناك 11 موظف يعملون في المطعم على فترات وكل واحد منهم له طريقة عمل خاصة به" .

    وأضاف: "نهتم جداً بطريقة تخزين المواد والمأكولات للحفاظ على الجودة والنكهة المطلوبة إضافة إلى طريقة التسويق الملائمة للمطعم والوجبات عبر وسائل سوشيال ميديا".

    أطباء يفتتحون مطعما بدمشق ووجبات بنكهة الأدوية اللذيذة
    © Sputnik . Mohamed Damour
    أطباء يفتتحون مطعما بدمشق ووجبات بنكهة الأدوية اللذيذة

    وحول طريقة تقديم الوجبات قال: "كل ما نقدمه في المطعم مميز عن بقية المطاعم في سوريا نظراً لطريقة التقديم ذات الطابع الطبي، ولنوعية المواد الغذائية الصحية المستخدمة وطريقة تحضيرها، إضافة إلى عملية التنظيف والتعقيم اليومي للمعدات والطاولات والأدوات وغسل وتنظيف وتعقيم الخضار واستخدام اللحوم الطازجة غير المفرومة وتحضيرها في المطعم، إضافة إلى طريقة التخزين المناسبة الأمر الذي زاد الإقبال على المطعم لأن كثير من الزبائن تهتم بكل هذه التفاصيل وبنوعية الخدمة المقدمة، ولدينا أفكار جديدة سنقوم بتنفيذها مستقبلاً لإضافة وجبات ومأكولات جديدة على لائحة المطعم".

    "أحببت البروفين"

    فكرة المطعم راقت للزبائن الذين عبروا عن دهشتهم بطريقة تقديم الوجبات عبر أدوات طبية وباستخدام أسماء أدوية.

    أطباء يفتتحون مطعما بدمشق ووجبات بنكهة الأدوية اللذيذة
    © Sputnik . Mohamed Damour
    أطباء يفتتحون مطعما بدمشق ووجبات بنكهة الأدوية اللذيذة

    في هذا السياق قالت الشابة "شام" لـ سبوتنيك: "فكرة المطعم غريبة لكنها جميلة خصوصاً وأنني كنت جائعة ولكني شعرت بتحسن بعد تناول وجبة البروفين اللذيذة المسكنة للمعدة".

    أطباء يفتتحون مطعما بدمشق ووجبات بنكهة الأدوية اللذيذة
    © Sputnik . Mohamed Damour
    أطباء يفتتحون مطعما بدمشق ووجبات بنكهة الأدوية اللذيذة

    وبدورها تحدثت الشابة هيام لـ سبوتنيك وقالت: "تابعت أخبار المطعم من خلال الإنترنت وأعجبتني الفكرة كونها جديدة والوجبات لذيذة كما أحببت تجربة أن أكون دكتورة".   

    يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا دفعت الكثير من أصحاب المهن الكثيرة نحو إقامة المشاريع الصغيرة لتغطية الاحتياجات اليومية وكمورد مالي إضافي لتحسين أوضاعهم المعيشية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة غلاء وارتفاع كبير في أسعار المواد والخدمات الأساسية.

    انظر أيضا:

    سمكة على الشاطئ داخل قنديل البوصلة... مشهد لا يصدق من عالم البحار على اليابسة
    حبة لوز يوميا تقدم 5 فوائد غير متوقعة مرتبطة بالضغط والسكري
    مرسيدس "الفضائية" و"وحش" أودي المتمدد... حين تقرر ألمانيا إقصاء تيسلا... صور وفيديو
    ميسي يبكي على جبل من الثروة... عندما تتحول لعبة الفقراء إلى تجارة الكبار
    حلقات هندسية "شبحية" تظهر بين الثقب الأسود وكوكب الأرض... صور وفيديو
    شيفرة حجر مصري تسبب إغماء لأشهر عالم آثار 5 أيام وهزيمة لنابليون... صور وفيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منافسات سباق الهجن في السعودية
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لهم
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لها
    بندر العطية
    من هو بندر العطية أول سفير قطري لدى السعودية بعد عودة العلاقات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك