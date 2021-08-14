كم عدد الكيلوجرامات التي يمكن أن تخسرها في ثلاثة أشهر.. وما هي عوامل التأثير؟

يسعى العديد من الأشخاص لفقدان الوزن عن طريق اتباع أحد النظم الغذائية، أو ممارسة الرياضة، ولكن لايمكن التنبؤ بالزمن الذي يمكن من خلاله تحقيق الوزن المطلوب.

وحدد موقع "ميديك فوريوم" ثلاثة عوامل تساعد على فقدان من 5 إلى 30 كيلو خلال ثلاثة أشهر إذا تم اتباعها بالشكل الصحيح.

© Fotolia / Deyan Georgiev ما هي ضوابط أكل السمك الذي يحتوي على البروتين والفيتامينات؟ هو كثافة التدريب تحت إشراف مدرب محترف، يستطيع تحديد مقدار الحمل وصحة التمرين، وتكون لديه الإمكانية في التوصية بالتغذية المناسبة، على أن يُأخذ في الاعتبار الخصائص الفردية للشخص وحالته الصحية.

وتنصح مدربة اللياقة البدنية المحترفة آنا كورياتشكو، في حال عدم تواجد فرصة للتدريب مع محترف، باستبدال عدد التدريبات بمدتها، أي، بدلا من القيام بـ 60 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع ، يتم تخصيص يومين في الأسبوع للرياضة مع زيادة مدة التدريب إلى ساعتين.

العامل الثاني هو التغذية، وتقول أخصائية التغذية سفيتلانا فوس: "إن التغذية السليمة تمثل 80٪ من النجاح في إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحي" ، ونصحت بتنوع الأطعمة المستهلكة، وتغذية الجسم بالغذاء الصحي بحيث يتحقق التشبّع بجميع أنواع الفيتامينات والعناصر الدقيقة، ومن المهم تناول الكثير من الألياف، واستبدال الأطعمة المقلية بالأطعمة المسلوقة والمطهية والمخبوزة، بالإضافة إلى ذلك، يتطلب النظام الغذائي الصحي كمية كبيرة من البروتين مع تقليل الكربوهيدرات المستهلكة.

العامل الثالث تغيير الروتين اليومي ونمط الحياة، حيث يفيد النوم الجيد والتخلص من ضغوطات الحياة في الحفاظ على الصحة وتخفيف الوزن وتحسين المزاج، وينصح علماء النفس بالسيطرة على المشاعر والعواطف، تغيير المواقف تجاه الواقع بما يناسب الظروف المحيطة، كما يُعد العمل مصدرا للتوتر في الحياة، ولكن تركه ليس خيارا، لذلك من الجيد التأقلم معه.