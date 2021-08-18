تقرير يعدد مشاكل الأظافر ويكشف طرق التعامل معها

يواجه البعض آلاما في أطراف الأصابع والأظافر، مما يلمح إلى بعض المشاكل التي قد تؤثر على اليدين والصحة.

وذكر موقع "أونلي ماي هيلث" ستة أنواع للمشاكل في أظافر الأصابع، وطرق الشفاء منها كما يلي:

youtube/healththat طبيب أمريكي يكشف تأثيرا خطيرا لمبيض الأسنان

يحدث تشقق الأظافر عند تمزق الجلد أو تشققه من الأطراف أو من داخل الأظافر، ويكون مؤلما، ولكن يظهر الجلد خلال أيام ليجدد الظفر نفسه فوق تلك البقعة، ولسرعة الشفاء نقوم بإزالة أي مسمار يسبب أو يلامس الجزء المكشوف، ننقع الظفر في ماء بارد، واستخدام مرهم مضاد حيوي، كما يفيد تغطية المنطقة بضمادة.

2. أظافر نامية

وتظهر عند المبالغة في قص الأظافر أو عضها، وينتج عنها الألم المبرح أو النزيف أو التورم في الأظافر، ويمكن علاج هذه الحالة عن طريق نقع اليدين في ماء دافئ مرتين في اليوم، وضع مضاد حيوي على الأظافر والجلد القريب، وضع ضمادة، كما يفيد إدخال قطعة قطن صغيرة تحت الظفر لتقليل الألم.

3. فطريات الأظافر

تحدث فطريات الأظافر بسبب البيئة الرطبة والأوساخ، بحيث تفقد الأظافر لونها الطبيعي، و يبدأ الظفر في التكاثف أو النحافة مما يعني زيادة الألم عند الضغط على الأظافر، وفي هذه الحالة نحتاج إلى دواء مضاد للفطريات، أو وضع زيت شجرة الشاي، وقد نحتاج إلى استشارة الطبيب المختص.

4. ورم دموي

يتسبب سقوط شيء ثقيل على الأصابع في تراكم الدم والسوائل الأخرى داخل الأظافر، وبذلك سيتحول لون الأظافر إلى اللون البني الأرجواني أو الأسود مسببا آلاما رهيبة لبضعة أيام، وقد تحتاج إلى إراحة الإصبع، ووضع الكمادات الباردة مع الضغط على الأظافر برفق لتقليل النزيف، وإلى تناول المسكنات أو استشارة الطبيب إذا لزم الأمر.

5. الداحس

يحدث الداحس بسبب جرح بالقرب من الظفر، والداحس عبارة عن تورم يحدث حول أظافر أصابع اليدين والقدمين يسبب احمرارا وألما، يعالج الداحس في المنزل عن طريق نقع الظفر المصاب في الماء الدافئ لمدة 20-30 دقيقة، المحافظة على جفاف اليدين ودفئهما، ووضع مضاد للبكتيريا.

6. الأورام تحت الفطرية

تحدث الأورام تحت الفطرية كعقيدات تحت الظفر على الجلد، وهي حالة نادرة ولكن تسبب ألما شديدا غير محتمل أحيانا، وقد تكون هذه الأورام خبيثة وتحتاج إلى عناية ورعاية طبية مناسبة.