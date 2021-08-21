الأهلي السعودي يعلن تفاصيل إصابة عمر السومة ومدة غيابه

أعلن النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت، تفاصيل إصابة لاعبه الدولي السوري، عمر السومة، مهاجم الفريق، ومدة غيابه عن الملاعب.

ونشر النادي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها إصابة السومة بتمزق من الدرجة الثانية، والتي تعرض لها خلال مواجهة نادي الحزم بدوري المحترفين السعودي.

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن #عمر_السومة عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية، ويحتاج إلى (٤) أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة مجدداً للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول.@omaralsomah pic.twitter.com/kNVIFwvYRA — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 21, 2021

وأفاد النادي السعودي بأن لاعبه السوري يحتاج إلى 4 أسابيع من العلاج والتأهيل، وذلك حتى يمكنه العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول للنادي الأهلي.

ويشار إلى أن عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي أصيب في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة أثناء مواجهة فريقه مع الحزم، وخرج متأثرا بإصابته، حيث لم يتمالك دموعه، فقد نشرت مقاطع فيديو له وهو يبكي على مقاعد البدلاء حينما كان يتلقى العلاج.

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