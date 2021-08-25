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    دراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية

    دراسة: ارتفاع حالات الإصابة بداء السكري بين الشباب الأمريكي

    © flickr.com / Alisha Vargas
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    أظهرت دراسة نُشرت، يوم الثلاثاء، أن عدد الشباب الذين يعانون من النوع الأكثر انتشارا من داء السكري زاد بمقدار المثلين تقريبا في الولايات المتحدة في الفترة من 2001 وحتى 2017.

    وأظهرت النتائج أن نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 19 عاما المصابين بداء السكري من النوع الثاني زادت 95 في المئة خلال فترة 16 عاما.

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    وزادت النسبة المقدرة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما والمصابين بداء السكري من النوع الأول بنسبة 45 في المئة.

    وقالت الطبيبة جوزيبينا إمبيراتور، التي تشرف على متابعة المرض ومجالات أخرى في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن "ارتفاع معدلات الإصابة بداء السكري وخاصة من النوع الثاني والذي يمكن الوقاية منه، من الممكن أن يتسبب في حدوث سلسلة من النتائج الصحية السيئة".

    ونشرت رويترز هذا الشهر تقريرا خاصا عن النتائج المتدهورة لمرضى السكري في الولايات المتحدة.

    وجاءت النتائج الجديدة ضمن دراسة جرت للبحث في معدلات الإصابة بداء السكري بين الشباب والتي مولتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمعاهد الوطنية للصحة.

    ويعاني واحد من كل 10 أمريكيين أو 34 مليون شخص، من داء السكري في الولايات المتحدة.

    ويعاني نحو 1.6 مليون شخص من الإصابة بداء السكري من النوع الأول وهو مرض مناعي مجهول السبب يتطلب الحقن بالأنسولين عندما يتوقف البنكرياس عن إنتاج هذا الهرمون.

    ويعاني ملايين من السكري من النوع الثاني، وهي حالة مزمنة لا ينتج فيها الجسم كمية كافية من الأنسولين أو لا يستخدمه بشكل جيد.

    وجد الباحثون زيادات كبيرة في الإصابة بداء السكري بين الجنسين وعبر المجموعات العرقية.

    لا يزال داء السكري من النوع الأول الأكثر شيوعا بين الشباب البيض. وتم تسجيل زيادات أكبر في انتشار النوع الثاني بين الشباب السود أو من أصل إسباني وفقا للدراسة المنشورة في دورية الجمعية الطبية الأمريكية.

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    © CC0 / Pixabay/ Ragabz
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    وقال جان إم. لورانس الباحث الرئيسي في هذه الورقة البحثية ومدير برنامج وبائيات داء السكري في المعاهد الوطنية للصحة، إن هناك حاجة للمزيد من البحث لفهم أسباب هذه الزيادات بشكل أفضل.

    وقال لورانس "زيادة انتشار داء السكري من النوع الثاني يمكن أن يكون سببه ارتفاع معدلات السمنة لدى الأطفال، إضافة لتعرض الجنين داخل الرحم للسمنة والسكري لدى الأمهات أو زيادة فحوصات مرض السكري".

    ووجدت رويترز في التقرير الخاص أن الوفيات الناجمة عن داء السكري في العام الماضي ارتفعت 17 في المئة لتصل إلى أكثر من مئة ألف.

    وعانى أشخاص أصغر سنا، تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 عاما من أكبر زيادة حيث ارتفع عدد الوفيات بنسبة 29 في المئة.

    وبالمقارنة، فإن جميع الوفيات نتيجة الأمراض الأخرى باستثناء تلك المنسوبة مباشرة لفيروس كورونا ارتفعت ستة في المئة العام الماضي وفقا لرويترز.

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