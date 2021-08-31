"سامسونغ" تعتزم بدء الإنتاج الضخم لسلسلة "غالاكسي إس 22" في نوفمبر

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن شركة سامسونغ العالمية تعتزم بدء الإنتاج الضخم لسلسلة Galaxy S22 في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وذكر الموقع الإلكتروني غيزموتشينا، مساء اليوم الثلاثاء، أن أحدث خطوط شركة سامسونغ الكورية الجنوبية سيدخل مرحلة الإنتاج في شهر نوفمبر المقبل، على أن يدخل الأسواق في شهر يناير/كانون الثاني 2022.

وقدمت الشركة الإلكترونية الكورية خلال الأشهر القليلة الماضية الإصدارات الجديدة من الهواتف المحمولة القابلة للطي، وذلك بالتوازي مع استعدادها لإنتاج جيل جديد من هواتفها الذكية من سلسلة "Galaxy S" التي تنطلق خلال العام المقبل، رسميا.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن السلسلة الجديدة من الشركة، وهي Galaxy S22 ستأتي العام المقبل بمعالج كوالكوم الجديد، وهو "Snapdragon 898"، على أن ينطلق هذا المعالج، رسميا، في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير أن الشركة نفسها "سامسونغ" طرحت ميزة على هاتفين جديدين لها، تختص بحماية البطارية، والتي كانت تتوافر في السابق على حواسيبها اللوحية.

والميزة هي "Protect Battery" (حماية البطارية)، وتتوافر في هواتف "غالاكسي زد فولد 3" و"غالاكسي زد فليب 3" القابلان للطي، والمصممة لزيادة عمر بطارية الهاتف إلى أقصى حد.

وتعمل ميزة "حماية البطارية" على الحد من مستوى شحن الأجهزة إلى 85 في المئة، مما يمنع الشحن الكامل إلى 100 في المئة، والذي يُعتقد أنه يتلف البطاريات على مدار سنوات من الاستخدام.

وليست المرة الأولى التي تقوم فيها شركة "سامسونغ" بتضمين ميزة "حماية البطارية" على أجهزتها، وإنما هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها على أحد هواتفها الذكية.

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