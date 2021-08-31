أتلتيكو مدريد يعلن عودة أنطوان غريزمان من برشلونة

أعلن أتلتيكو مدريد، يوم الثلاثاء، بشكل مثير عن عودة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من برشلونة، مع خيار تمديد الإعارة لمدة موسمين.

في واحدة من أكثر الصفقات اللافتة للنظر في اليوم النهائي للانتقالات الصيفية في أوروبا، ضمن أتلتيكو عودة لاعب باعه مقابل 120 مليون يورو (141.7 مليون دولار) في 2019.

وقال الروخي بلانكوس في بيان عبر موقع الرسمي، إن أتلتيكو ضم غريزمان من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم قابل للتجديد.

انضم غريزمان عام 2014 للروخي بلانكوس ليقضي بعدها خمسة مواسم، أكد فيها أنه أحد أفضل في تاريخ النادي المدريدي، حيث لعب 257 مباراة قدم خلالها 50 تمريرة حاسمة وسجل 133 هدفا.

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