بيليه يخضع لعملية جراحية ويطمئن محبيه بـ"ابتسامة"

خضع بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلية لعملية جراحية، بسبب ورم في القولون، ويتعافى في وحدة للعناية المركزة.

ونقلت قناة فرانس 24، مساء اليوم الثلاثاء، عن مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو البرازيلية، أن لاعب كرة القدم الأسطوري دخل، في 31 آب/أغسطس الماضي، المستشفى، بعد اكتشاف الورم خلال الفحوصات الروتينية للقلب والأوعية الدموية، وأرسلت المواد لتحليلها".

ونفى بيليه (80 عاما) الشائعات التي ذكرت أنه فقد وعيه عند دخوله المستشفى، في 31 أغسطس الماضي، ونشر في اليوم نفسه رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيها أنه "بصحة جيدة"، موضحا في تدوينته بالتاريخ نفسه، أنه ذهب إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية.

وأشارت وسائل الإعلام البرازيلية إلى أنه تم اكتشاف مشاكل صحية خلال هذه الفحوصات، مما دفع الأطباء إلى إبقائه في المستشفى.

ويذكر أن صحة بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو، قد تدهورت، في السنوات الأخيرة، ودخل عدة مرات المستشفى، كان آخرها في نيسان/أبريل 2019 في العاصمة الفرنسية، باريس، بعد شعوره بالتهاب حاد في المسالك البولية، وتم إزالة حصوات من الكلى.

وعانى اللاعب البرازيلي الأسطوري، بيليه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 من التهاب حاد في المسالك البولية، اضطره لدخول غرفة العناية المركزة وخضع لغسيل الكلى، مع الإشارة إلى أن لدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان لاعبا.

Guys, I didn't faint and I'm in very good health. I went for my routine exams, which I had not been able to do before because of the pandemic. Let them know I don't play next Sunday! 👍🏽 — Pelé (@Pele) August 31, 2021

ويذكر أن بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، قد سجل في مسيرته 1281 هدفا خلال 1363 مباراة، منها 77 هدفا في 92 مباراة بقميص السيلساو.

واختير بيليه في العام 1999، أحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".