الاتحاد الآسيوي يحسم مصير الجماهير من لقاء الهلال السعودي والاستقلال الإيراني

© AP Photo سامي الجابر يلبي طلب مشجعة للهلال السعودي ويمنحها هدية... فيديو ، مساء اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبلغ ناديي الهلال واستقلال طهران بعدم حضور جماهير الفريقين، خلال المواجهة المرتقبة بينهما، والمقررة يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري، والمقامة على ملعب زعبيل بالإمارات، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وحاولت إدارة نادي الهلال السعودي حضور عدد من جماهير "الزعيم" في لقاء استقلال طهران، لكن قرار الاتحاد الآسيوي كان مفاجأة للنادي السعودي.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن نادي الهلال عاد إلى التدريبات الجماعية، أمس الثلاثاء، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة يومين بقرار من البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق.

ويشار إلى أن نادي الهلال فاز على نظيره الكويت الكويتي بثنائية وديا، السبت الماضي، بهدف الاستعداد لمواجهة استقلال طهران في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

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