مسؤولة سعودية تكشف عدد الإصابات بألزهايمر في المملكة

كشفت مسؤولة سعودية، اليوم السبت، عن عدد الإصابات بمرض ألزهايمر في المجتمع الدولي بوجه عام، والمملكة، على وجه الخصوص.

وأجرت قناة "الإخبارية"، اليوم السبت، حوارا مع رؤى مليباري، رئيسة إدارة التثقيف الصحي بجمعية ألزهايمر، أن عدد مرضى ألزهايمر في السعودية قد يصل إلى 130 ألف شخص، موضحة أن النساء هن الأكثر إصابة بهذا المرض.

وأكدت رؤى مليباري في الحوار مع قناة "الإخبارية"، أن هناك شخصا يصاب بمرض ألزهايمر كل 3 ثوان في العالم، وبحسبة بسيطة، فإن هناك نحو 130 ألف مصاب بالمرض في المملكة.

ونقلت القناة عن مليباري أن هذه النسبة تعتبر كبيرة، مشيرة إلى أنه منذ 10 سنوات كان المرض محدودا بالمملكة، إلا أنه، في الوقت الراهن، نسمع كثيرا عن أناس مصابين بالمرض، لافتة إلى أن التوعية بمرض ألزهايمر جعلت الناس يبلغون الجهات الصحية في المملكة، وهو ما يسهل حصر الأعداد.

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ويذكر أن المجتمع الدولي يحتفي، في شهر أيلول/سبتمبر من كل عام، بمرض ألزهايمر، من أجل التوعية بالمرض ومحاولة اكتشافه في وقت مبكر.

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