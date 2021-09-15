وفاة شقيقة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

توفيت منى الشراح، شقيقة الفنانة الكويتية انتصار الشراح، مساء أمس الثلاثاء، بعد نحو 45 يوما من وفاة شقيقتها.

وأعلنت الفنانة الكويتية مي العيدان، خبر وفاة منى الشراح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام".

View this post on Instagram A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

وكتبت العيدان: "انتقلت إلى رحمة الله منى الشراح شقيقة المرحومة الفنانة انتصار الشراح الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويوسع منزلها ويحشرها مع الأبرار والصديقين والصالحين ويجعل قبرها روضة من رياض الجنه» وطلبت من متابعيها الدعاء لها «لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت".

وتوفيت الفنانة الكويتية انتصار الشراح، في 31 يوليو/ تموز الماضي، في العاصمة البريطانية لندن عن 59 عاما بعد صراع مع المرض.

وكانت الفنانة الكويتية الراحلة تعرضت لانتكاسة صحية، وتم تحويلها إلى مستشفى وليستون في لندن.

ونعت وزارة الإعلام الكويتية انتصار الشراح من خلال بيان أكدت فيه أنها كانت تتمتع بأخلاق طيبة وسمعة طيبة طوال مسيرتها الفنية، مما كان له أطيب الأثر في نفوس من زاملوها وعاصروها في العمل الفني، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كما لفتت أنوار مراد، المتحدثة باسم الوزارة، إلى أن "أم سالم"، شكلت علامة فارقة في البرامج التلفزيونية المنوعة والكوميدية التي كانت تعرض مواسم شهر رمضان.

وأكدت وزارة الإعلام الكويتية أن "الفن الكويتي فقد برحيلها فنانة قدمت فنا راقيا لمجتمعها".