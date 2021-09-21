دراسة تكشف آثار تناول الأناناس على الجسم

يعتبر الخبراء الأناناس من الفواكه المفيدة للجسم، وذلك لغناه بالفيتامينات والمعادن، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، وخال من الكوليسترول والدهنيات، كما أنه مصدر ممتاز للألياف والمغذيات.

وذكر خبراء التغذية عددا من الآثار المترتبة على تناول الأناناس، وقام موقع "إيت زيث" بنشرها في تقرير له.

1- يساعد الأناناس في علاج مرض التهاب الأمعاء، حيث يلعب البروميلين (أحد الأنزيمات الهاضمة) كمضاد قوي للالتهابات في الأمعاء، كما أنه يساعد في الوقاية من الإمساك.

2- يعد الأناناس مصدرا مهما لمادة لاتكس المطاط الطبيعي والذي قد يسبب الحساسية، مما يؤدي إلى حكة شديدة وتورم في الجلد واحمرار.

3- يعمل الأناناس على تقليل الالتهاب في الجسم بسبب غناه بفيتامين " C" المضاد للأكسدة، كما أنه يساعد في تقليل آلام المفاصل الناجمة عن هشاشة العظام، وتعزيز المناعة، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

4- يسبب الاستهلاك المفرط للأناناس الإسهال والقيء، كما أنه قد يسبب (تقرحات وتقيحات) في الفم والشفتين واللسان.

5- يحسن الأناناس من صحة العظام فهو مصدر جيد للمغنيزيوم.

6- تقلل خصائص البروميلين المضادة للالتهابات من الألم والتورم الناتج عن الحروق وآلام المفاصل.

7- يعمل على إبطاء تخثر الدم وزيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء، مما يؤدي إلى تحسين تدفق الدم.

8- وحذر الخبراء من أن الأناناس قد يكون السبب في حدوث النزيف بسبب دور البروميلين في تخفيف الدم ومنعه من التجلط.

9 - يحتوي الأناناس على عنصر البوتاسيوم، مما يخفف من آلام العضلات وتشنجاتها.