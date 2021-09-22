الريان القطري يعلن تعاقده مع خاميس رودريغيز... رسميا

أعلن نادي "الريان" القطري، اليوم الأربعاء، تعاقده مع النجم الكولومبي الدولي خاميس رودريغيز، رسميا.

ونشر نادي "الريان" بصفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، شريط فيديو للاعب، أعلن فيه الترحيب بالمهاجم الكولومبي، بعد التعاقد معه بشكل رسمي.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد ذكرت، أول أمس الاثنين، أن اللاعب الكولومبي (30 عاما) قد سافر إلى قطر من أجل الخضوع للفحوصات الطبية بهدف التوقيع لنادي الريان القطري.

وكان رودريغيز قد انتقل إلى إيفرتون الإنجليزي قادما من ريال مدريد الإسباني في صيف 2020، بطلب من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي رحل إلى الملكي هذا الموسم.