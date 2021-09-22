الريان القطري يعلن تعاقده مع خاميس رودريغيز... رسميا

ونشر نادي "الريان" بصفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، شريط فيديو للاعب، أعلن فيه الترحيب بالمهاجم الكولومبي، بعد التعاقد معه بشكل رسمي.
Bienvenido— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) September 22, 2021
Welcome
مرحبًا @jamesdrodriguez pic.twitter.com/Als0VqEqxD
وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد ذكرت، أول أمس الاثنين، أن اللاعب الكولومبي (30 عاما) قد سافر إلى قطر من أجل الخضوع للفحوصات الطبية بهدف التوقيع لنادي الريان القطري.
Done ✅— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) September 22, 2021
hecho ✅@jamesdrodriguez pic.twitter.com/uqV4hcW92R
وكان رودريغيز قد انتقل إلى إيفرتون الإنجليزي قادما من ريال مدريد الإسباني في صيف 2020، بطلب من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي رحل إلى الملكي هذا الموسم.
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