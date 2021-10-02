مصر... بطلان الدعوة لانتخابات نادي الزمالك 

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة المصرية، اليوم السبت، قرارا ببطلان إعلان الترشح لانتخابات النادي الزمالك.

ونقلت صحيفة الشروق، مساء اليوم السبت، أن المديرية أخطرت نادي الزمالك، عبر خطاب رسمي، يفيد ببطلان الإعلان للجمعية العمومية، وهو الإعلان الذي نشر في إحدى الصحف القومية المصرية، أمس الجمعة.

وعزت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة هذا البطلان إلى تنقية العضويات بالنادي، فضلا عن وجود أخطاء كثيرة والعديد من الشكاوى حيال العضويات، وهي الأخطاء التي شددت المديرية على وجوب حسمها قبل اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي.

وأشارت المديرية إلى ضرورة إعادة الإعلان في المواعيد المقررة قانونا بحسب لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، بعد انتهاء اللجنة المشكلة من المديرية الشباب والرياضة لتنقية العضويات.

ويذكر أن نادي الزمالك قد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي للألعاب الرياضية لسبعة أيام، أمس الجمعة، استعدادا لعقد جمعية عمومية تهدف إلى انتخاب مجلس إدارة جديد.

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