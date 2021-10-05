صحيفة: الملكة إليزابيث تملك نفقا سريا يصل قصرها ببار لشرب المارتيني... صور وفيديو

وبحسب الأخبار التي سربتها صحيفة "dailystar" البريطانية، ونسبتها لزوج الأميرة يوجيني، جاك بروكسبانك، الذي أشار إلى وجود نفق سري يصل قصر باكنغهام بأحد البارات الشهيرة القريبة منه.
وزعم بروكسبانك، عن أفراد العائلة المالكة يمكنهم التسلل عبر أنفاق سرية أسفل مدينة لندن للوصول إلى حانة تقدم الكوكتيل والمشروبات الروحية عن طريق نفق سري خاص.
انتشرت الكثير من الشائعات في لندن تتحدث عن وجود أنفاق سرية تربط قصر باكنغهام بأجزاء أخرى مختلفة من مدينة لندن، بحسب "thesun".
ونوهت الصحيفة إلى أن وجود نفق سري يربط بين القصر والبرلمان أمر معقول وغير مستبعد "نظرا لوجود أنفاق معروفة لكن لم تثبت بعد".
ويشتهر البار الذي قيل إن القصر متصل به بنفق سري بصناعية شراب مارتيني وصف بـ"الأسطوري". ووصفته صحيفة "التايمز" في مقال سابق بأنه "واحد من أفضل المطاعم في العالم".
God knows I'm no monarchist, but anyone who *DOESN'T* have a hidden booze tunnel is suspicious as far as I'm concerned, and the Queen has gone up in my estimation. pic.twitter.com/hk2gq49CmF— Garry Kerplunkski (@thatsrhubarb) October 3, 2021
وفقًا لابنة عم الملكة، الراحلة مارغريت رودس، فإن "صاحبة الجلالة تستمتع بالمارتيني كل مساء مما يجعل هذا البار مكانا محتملا للتوجه لتناول مشروب".
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