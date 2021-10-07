المدير الفني للمنتخب المصري يحسم مصير الشناوي من مواجهة ليبيا

حسم المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، اليوم الخميس، مصير الحارس، محمد الشناوي، من مواجهة ليبيا، غدا، في تصفيات كأس العالم.

ونقلت بوابة الأهرام، مساء اليوم الخميس، عن كيروش، عبر المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، إن الشناوي سيشارك في المباراة، أساسيا، وأن الإصابة التي لحقت به تحدث في الحصص التدريبية.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد نشرت، الثلاثاء الماضي، أن محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، لم يتمكن من إكمال التدريبات في معسكر "الفراعنة" نتيجة لتعرضه لإصابة بكدمة.

ويذكر أن منتخب مصر يخوض مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم، يومي 8 و11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث بدأ المنتخب المصري، السبت الماضي، استعداداته للمباراتين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بمشاركة 18 لاعبا، جميعهم من الدوري المحلي.

وحصد المنتخب المصري 4 نقاط، احتل بها المركز الثاني في المجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ليأتي خلف منتخب ليبيا الذي يتصدر المجموعة بـ6 نقاط كاملة.

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