موسيماني يقدم طلبا عاجلا لإدارة الأهلي المصري

قدّم بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة في النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، طلبا عاجلا لإدارة "القلعة الحمراء".

ونقلت بوابة أخبار اليوم، ظهر اليوم الأحد، عن مصدر مسؤول، أن الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، طلب من إدارة النادي الأهلي تدعيم خط الدفاع وحراسة المرمى والظهير الأيسر، في ظل تدعيم الجانب الهجومي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويأتي تفكير موسيماني في تدعيم خطي الدفاع وحراسة المرمى، بعد رحيل نجم الأهلي والمنتخب المصري، سعد سمير، إلى صفوف الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، فيوتشر إف سي، فضلا عن طلبه حارس مرمى آخر يمكنه منافسة محمد الشناوي في الفترة المقبلة.

ويذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر، يوم 16 من الشهر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يختتم الفريق استعداداته في القاهرة، بأداء تمريناته في ملعب التتش بالجزيرة، قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

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