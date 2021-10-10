المدير الفني للمنتخب المصري يتخذ إجراء عاجلا قبل لقاء ليبيا 

تقدم البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بطلب عاجل لإدارة فندق إقامة المنتخب في بني غازي، قبل لقاء منتخب ليبيا، غدا الاثنين.

© REUTERS / DAMIR SAGOLJ المدير الفني للمنتخب المصري يحسم مصير الشناوي من مواجهة ليبيا "، مساء اليوم الأحد، بأن كيروش طلب من إدارة فندق إقامة المنتخب المصري، إغلاق الكاميرات الخاصة داخل غرفة المحاضرات، تخوفا من الجواسيس، رغبة منه في السرية التامة خلال المحاضرة، التي سيشرح خلالها خطة المباراة.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب المصري نظيره الليبي، مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وأجرت بعثة المنتخب المصري، صباح اليوم، مسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا قبل مباراة ليبيا.

يشار إلى أن المنتخب المصري قد تغلب على نظيره الليبي، أول أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ليتصدر بها مجموعته، برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات.

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