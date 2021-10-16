روبوت ميكانيكي عملاق يعمل على طاقة الإنسان... فيديو

نشرت صفحة "ماشابل" على "تويتر"مقطع فيديو لروبوت ميكانيكي ضخم لا يعتمد على الأتمتة، بل يتحرك من خلال أطراف الشخص الذي يقوده.

ويبلغ طول بدلة الروبوت العملاق 15 قدمًا وتعمل بأطراف الشخص الذي يقود الرجل الآلي.

This giant robot suit is 15 feet tall and powered by the pilot's limbs pic.twitter.com/JlXjsFfMqf — Mashable (@mashable) October 16, 2021

​والبدلة التي يبلغ طولها 15 قدمًا لا تحتوي على جهاز تحكم ولا عصا تحكم ولا تستخدم الأتمتة. بدلاً من ذلك، يتم التحكم الكامل من خلال الاعتماد كليًا على أطراف الطيار للتحكم في الحركة.