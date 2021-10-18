كارثة "الشلل الاقتصادي" العالمي ترصد من الفضاء بعدسة "ناسا"... صور

التقطت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا فريدة، اعتبرت بحسب الخبراء، مؤشرا خطيرا على الشل الاقتصادي العالمي الحالي في سلاسل التوريد الدولية.

التقطت أداة (ASTER) المخصصة لمقياس إشعاع الانعكاس والانبعاثات الحرارية المثبتة على قمر صناعي تابع لـ"ناسا" في الفضاء، صورة فريدة تشير إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية، وهو مؤشر اقتصادي دولي مخيف، بحسب الخبراء.

وتظهر الصورة الملتقطة أكثر من 70 سفينة تنتظر الرسو وتفريغ الحمولة في موانئ لوس أنجلوس ولونج بيتش، والتي تسببت أزمة سلسلة التوريد بعدم إمكانية تفريغ الحمولة.

وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية، يسهم الطلب المتزايد على السلع بشكل عام والاستهلاكية بشكل خاص، بالتزامن مع نقص العمالة وسوء الأحوال الجوية وتعطل مجموعة سلاسل التوريد بسبب أزمة بفيروس كورونا، في تراكم سفن الشحن في الموانئ حول العالم.

ونوهت المجلة في تقريرها، إلى أن مشكلة تراكم السفن حول الموانئ، لا تقتصر على موانئ لوس أنجلوس، بل تنتشر هذه المشكلة في الكثير من الموانئ الأمريكية، مثل موانئ نيويورك ونيوجيرسي وجورجيا وتكساس.

وبالتزامن مع الموانئ الأمريكية، تشير التقارير إلى أن ميناء يانتيان الصيني الضخم في شنتشن لديه أكثر من 67 سفينة حاويات متراكمه بالانتظار، وأرجع الخبراء ذلك جزئيًا إلى أن الإعصار المداري كومباسو تسبب في إغلاق الميناء مؤقتًا.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، تشهد موانئ ماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ وشنغهاي، تراكم الكثير من الناقلات الضخمة، على سبيل المثال يوجد 10 سفن حاويات أو أكثر تنتظر في منتصف الشهر الجاري.