سيارة الشبح الغريبة... عندما تقود شيئا يذهل الجميع "بلا نتيجة"

بيعت سيارة ما تزال في مرحلة الاختبارات بمبلغ كبير جدا، على الرغم من تصميمها الفريد الذي لا يشابه، إلى يومنا هذا، أي تصميم آخر لسيارة حقيقة، سوى في أفلام الخيال العلمي.

ظهرت السيارة الغريبة كجزء من حملة ترويجية من قبل شركة الأحذية "United Nude" قبل أعوام، وهي عبارة عن اتحاد شركات مقره أمستردام أسسه ابن شقيق المصمم والمهندس المعماري الشهير المفكر الهولندي، ريم كولهاس.

وعلى لرغم من أن السيارة الغريبة (Lo-Res) التي لقبها البعض بـ"الشبح" بسبب شكلها الغريب، تعتبر اختبارية إلى يومنا هذا، إلا أن الكثيرين اعتبروها رمزا جديدا لسيارات المستقبل التي لم تظهر بعد.

ظهرت السيارة الاختبارية "Lo-Res" في وقت سابق من هذا الشهر، لكن هذه المرة في مزاد علني على منصة "Bring a Trailer" بعد سنوات من عرضها على في متحف بيترسن أوتوموتيف.

وتم عرض النسخة الرابعة والأخيرة من التصميم والذي اتخذ شكلا مصقولا فريدا مع تصميم أكثر جاذبية.

لكن المبلغ الذي بيعت به السيارة لم يكن متوقعا، حيث انتهى المزاد يوم الجمعة الماضي، وبيعت بمبلغ وصل إلى حوالي 111 ألف دولار أمريكي وهو مبلغ كبير جدا.

The Lo-Res Concept Car Sells for $111,111 Despite Controversy Over Build Quality https://t.co/FYwEWEEPxw pic.twitter.com/BsMprTfV1o — Flyin18T Motorsports (@Flyin18T) October 19, 2021

وعلى الرغم من أن السيارة تحظى بمظهر مثير وملفت للجميع، إلا أنها سيارة كهربائية بسيطة جدا مزودة ببطارية صغيرة مع محرك من صناعة أمريكية.

وبحسب موقع "autoevolution" الذي نشر تقريرا عن السيارة، فإن السيارة صعبة القيادة بسبب ضيق المكان وصعوبة الرؤية، وفرش بسيط جدا ولم يتم تجهيزها بعدة أشياء تعتبر ضرورية جدا مثل المرايا والإضاءة.