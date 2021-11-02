عناق حار بين زوجة ماكرون وأمينة أردوغان يثير الجدل... صور

وتداول نشطاء صور بين سيدة تركيا الأولى، أمينة أردوغان وعقيلة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، خلال قمة "مجموعة العشرين" في العاصمة الإيطالية روما، وهما في غاية التوافق والانسجام.
جذبت العلاقة الوثيقة بين سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان وعقيلة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون أنظار المراقبين في قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الإيطالية روما— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 1, 2021
السيدة الأولى رافقت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في القمة التي انعقدت في روما السبت والأحدhttps://t.co/Paq1gByIVQ pic.twitter.com/sOo92XJSCB
وقال بعضهم إن مقاطعة المنتوجات الفرنسية تستثني زوجة الخليفة، فيما قال آخرون إن التقارب بين الزوجتين يمكن أن يسهم في تحسين العلاقات بين الرئيسين.
نعم المقاطعة المنتجات الفرنسية ! إلا أمنية #أردوغان زوجة الخليفة!😅#بيرجت_ماكرون #أمينة_اردوغان pic.twitter.com/D0LcLh32h9— mohamed hamed 🇪🇬 (@2027Hamed) November 1, 2021
وشاركت السيدة أردوغان في برنامج استقبال رسمي لعقيلات زعماء القمة الذي استضافته ماريا سيرينيلا كابيلو، عقيلة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في مدرج "كولوسيوم" التاريخي الشهير.
العلاقة الوثيقة بين #أمينة_أردوغان و #بريجيت_ماكرون تلفت الأنظار 2021 https://t.co/VQ6YquouXz— مرحبا تركيا (@mar7abatr) November 1, 2021
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء التركية، فقد رافقت السيدة أمينة زوجها رجب طيب أردوغان، في زيارته إلى روما للمشاركة في قمة المجموعة، التي انعقدت يومي 30 و31 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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