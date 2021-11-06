بعد خماسية الأهلي.. الزمالك يحسم حقيقة إقالة كارتيرون

حسم عمرو الدردير، المتحدث باسم نادي الزمالك المصري، اليوم السبت، حقيقة إقالة المدير الفني الفرنسي للفريق، باتريس كارتيرون.

ونقلت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم السبت، عن الدردير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، أن التعامل في نادي الزمالك ليست بالقطعة، موضحا أن الهزيمة واردة في كرة القدم.

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وجاءت تصريحات الدردير تعليقا على تغلب النادي الأهلي المصري على منافسه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري، مؤكدا أن مباراة القمة إحدى مباريات الدوري، وتعامل بـ 3 نقاط فقط.

وذكر المسؤول بالنادي الزمالك المصري أن مباراة القمة كانت هجومية مفتوحة من الفريقين، الأهلي والزمالك، وتستحق أن تكون كلاسيكو مصر، بل وكلاسيكو الأرض.

وارتقى الأهلي لصدارة ترتيب الدوري المصري، رافعا رصيده إلى 9 نقاط، بينما احتل الزمالك المركز الخامس برصيد 6 نقاط. وشهدت المباراة أكبر عدد من الأهداف في تاريخ مباريات القمة.

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