بعد خماسية الأهلي.. الزمالك يحسم حقيقة إقالة كارتيرون

ونقلت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم السبت، عن الدردير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، أن التعامل في نادي الزمالك ليست بالقطعة، موضحا أن الهزيمة واردة في كرة القدم.
جميه اهداف ديربي القاهرة الثمانية— ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@koramasr1) November 5, 2021
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تابع : @masrkora#الاهلي_الزمالك#الزمالك_الاهلي pic.twitter.com/k3ZCyCcLKJ
وجاءت تصريحات الدردير تعليقا على تغلب النادي الأهلي المصري على منافسه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري، مؤكدا أن مباراة القمة إحدى مباريات الدوري، وتعامل بـ 3 نقاط فقط.
وذكر المسؤول بالنادي الزمالك المصري أن مباراة القمة كانت هجومية مفتوحة من الفريقين، الأهلي والزمالك، وتستحق أن تكون كلاسيكو مصر، بل وكلاسيكو الأرض.
وارتقى الأهلي لصدارة ترتيب الدوري المصري، رافعا رصيده إلى 9 نقاط، بينما احتل الزمالك المركز الخامس برصيد 6 نقاط. وشهدت المباراة أكبر عدد من الأهداف في تاريخ مباريات القمة.
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