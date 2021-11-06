فيديو يكشف من ألقى بالكرة في الملعب لحظة تنفيذ ركلة جزاء الأهلي أمام الزمالك

شهدت مباراة الأهلي والزمالك أمس الجمعة، واقعة مثيرة للجدل بعدما قام أحد الأشخاص بقذف كرة داخل الملعب أثناء ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي.

وظن كثيرون أن أحد الأطفال من "حاملي الكرات" هو من ألقى بالكرة خلال المباراة التي انتهت بفوز تاريخي للأهلي.

لكن موقع "يلاكورة" نشر فيديو صاحب الواقعة، والذي لم يكن أحد الأطفال من حاملي الكرات، لكن أحد أفراد الجهاز الفني لفريق الزمالك.

ووفقاً للائحة العقوبات التي أقرتها رابطة الأندية المصرية المحترفة، يتم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على من يقوم بـ"قذف الكرات" داخل الملعب بهدف تعطيل اللعب أو إفساد هجمة للمنافس.

وكان الأهلي حقق فوزا تاريخيا بنتيجة 5-3 أمام الزمالك ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

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تابع : @masrkora#الاهلي_الزمالك#الزمالك_الاهلي pic.twitter.com/k3ZCyCcLKJ — ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@koramasr1) November 5, 2021

وارتقى الأهلي لصدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط، بينما احتل الزمالك المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

وشهدت المباراة أكبر عدد من الأهداف في تاريخ مباريات القمة.

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