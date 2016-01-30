بالفيديو.. برشلونة يسقط أتلتيكو بالقاضية وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

واصل المهاجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز شباك أتلتيكو مدريد ليقود برشلونة إلى قلب تأخره بهدف نظيف لفوز ثمين 2 / 1 على أتلتيكو في مباراة قمة مثيرة، اليوم السبت، في افتتاح مباريات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

كما واصل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز سجله التهديفي الرائع في الموسم الحالي ليقود مع زميله ميسي فريق برشلونة إلى فوز جديد انفرد من خلاله النادي الكتالوني بصدارة جدول المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام أتلتيكو الذي حافظ على موقعه في المركز الثاني لجدول المسابقة فيما تتبقى لبرشلونة مباراة مؤجلة.

وأشعل أتلتيكو المباراة مبكرا بتسجيل هدف التقدم عن طريق كوكي في الدقيقة العاشرة ليكون الهدف الثالث للاعب في المسابقة هذا الموسم.

ولكن رد برشلونة جاء قاسيا حيث سجل المهاجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز هدفين متتاليين في الدقيقتين 30 و38 لينهي برشلونة الشوط الأول لصالحه 2 / 1.

وفع سواريز رصيده إلى 19 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم كما رفع ميسي رصيده إلى 12 هدفا.