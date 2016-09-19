بالصور: كيف عاد لاعبو نادي "مانشيستر يونايتد" إلى بيوتهم بعد خسارتهم المذلة

بعد آخر خسارة لهم (ثالث خسارة على ملعبهم خلال 8 أيام)، قرر مدرب النادي جوزيه مورينيو أن يذهب واللاعبون إلى منازلهم بالقطار وليس بواسطة حافلة النادي المخصصة لهم.