جماهير ليفربول يحطمون سيارة البرازيلي كوتينهو

أقدم عدد من مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي على مهاجمة سيارة النجم البرازيلي في صفوف النادي فيليب كوتينهو، وذلك عقب الأنباء التي تحدثت عن رغبته مغادرة النادي.

وتشير أغلب الأنباء عن رغبة كوتينهو بالانتقال لصفوف النادي الكتلوني برشلونة للعب في صفوفه في الموسم القادم.

فبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن اللاعب أعطى الضوء الأخضر لمدير أعماله ببدء المفاوضات مع الناديين لعملية الانتقال.

وقد أثار هذا الأمر مشجعي النادي الإنجليزي الذين حطموا سيارة اللاعب البرازيلي وألحقوا بها بعض الأضرار في الهيكل الخارجي لها.

EXCLUSIVE: Window of Philippe Coutinho's £60k Porsche smashed outside Anfield during Liverpool's end-of-season bash https://t.co/cB0cELolYh pic.twitter.com/tnejz2ZKRe — MailOnline Sport (@MailSport) ١٠ مايو، ٢٠١٧

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