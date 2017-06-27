"فيسبوك" يحصل على حق بث مباريات بدوري أبطال أوروبا

© REUTERS/ Dado Ruvic "فيسبوك" تختبر برنامجا لمكافحة الإرهاب

وذكرت الشبكة، التي تمتلكها شركة "توينتي فرست سينشري فوكس"، أن بعض مباريات دوري الأبطال ستبث حصريا عبر "فيسبوك" و"فوكس سبورتس جو"، بينما سيبث البعض الآخر عبر التلفزيون في نفس الوقت، بحسب "رويترز".

وحولت الشركات المسؤولة عن شبكات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" اهتمامها لإبرام عقود بث أحداث رياضية مباشرة في ظل زيادة إقبال الشباب على متابعتها عبر الإنترنت، وابتعادهم عن المشاهدة من خلال القنوات المدفوعة مقدما.

وبموجب الاتفاق ستبث "فوكس سبورتس" مباريات بدوري أبطال أوروبا في الولايات المتحدة مباشرة عبر صفحتها في "فيسبوك"، اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وذكرت "فوكس" أن اتفاق الشراكة يتضمن بث مباراتين يوميا بدور المجموعات وأربع في دور 16 وأربع أخرى في دور الثمانية.

وفي محاولة أخرى للتوجه نحو البث المباشر وقع "فيسبوك" الشهر الماضي عقدا لبث 20 مباراة بدوري البيسبول الأمريكي للمحترفين هذا الموسم.