نجل زيدان في حراسة ريال مدريد

© REUTERS/ JOHN SIBLEY رونالدو يخبر زيدان بأنه يشعر كأنه "مجرم"

يذكر بأن لوك زيدان يبلغ من العمر 19 عاما، وبحسب الصحيفة الإسبانية فإنه سيكون الحارس الثالث إعتبارا من الموسم المقبل.

هذا و سيحل نجل زيدان مكان الحارس روبن يانيز، الذي يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الملكي، بعد لعبه مباراة واحدة فقط في الموسم الماضي.

هذا و يعتبر كيلور نافاس الحارس الأول للنادي، و يأتي بعده كيكو كاسيلي كحارس ثان، كما يمكن أن ينافس لوك على مرتبة الحارس الثالث للفريق الأول، حارس فريق شباب ريال مدريد أليكس كارنيكس.