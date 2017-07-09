نجل زيدان في حراسة ريال مدريد

هذا و سيحل نجل زيدان مكان الحارس روبن يانيز، الذي يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الملكي، بعد لعبه مباراة واحدة فقط في الموسم الماضي.
هذا و يعتبر كيلور نافاس الحارس الأول للنادي، و يأتي بعده كيكو كاسيلي كحارس ثان، كما يمكن أن ينافس لوك على مرتبة الحارس الثالث للفريق الأول، حارس فريق شباب ريال مدريد أليكس كارنيكس.
Сын Зидана может стать третьим вратарем «Реала». Карьера идет в гору:https://t.co/eaINeMLwND pic.twitter.com/q6TfPal4F3— Sports.ru (@sportsru) ٩ يوليو، ٢٠١٧
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