"الكاف" يغرم مدرب مصري بسبب "قطر"

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وجاءت غرامة البدري، بسبب رفضه حضور المؤتمر الصحفي لفريقه، في دوري أبطال إفريقيا، بسبب وجود ميكروفون قناة "بي إن سبورت" القطرية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتعتبر مصر جزءا من الدول، التي اتخذت قرارا بقطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو/حزيران، بسبب اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب.

وقررت عديد من الأندية الرياضية مقاطع قناة "بي إن سبورت" القطرية، التي تحصل على حقوق بث معظم البطولات الإفريقية والبطولات القارية.

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وغادر البدري المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه مع نادي الوداد المغربي في الدار البيضاء، بسبب وجود ميكروفون القناة القطرية، ثم عاد أخيرا بعد دقائق بعد تغطية ميكروفون "بي إن سبورت".

ورفض البدري أيضا في 9 يوليو/تموز، بعد مباراة الأهلي مع فريق "القطن" الكاميروني في الإسكندرية منح أي لقاء صحفي هو أو باقي الفريق للقناة القطرية.

ويعد إجراء البدري انتهاكا لتوجيهات "الكاف" بشأن التغطية الحصرية للبطولات، التي حصلت عليها قنوات "بي إن سبورت".