"الكاف" يغرم مدرب مصري بسبب "قطر"

وتعتبر مصر جزءا من الدول، التي اتخذت قرارا بقطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو/حزيران، بسبب اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب.
وقررت عديد من الأندية الرياضية مقاطع قناة "بي إن سبورت" القطرية، التي تحصل على حقوق بث معظم البطولات الإفريقية والبطولات القارية.
ورفض البدري أيضا في 9 يوليو/تموز، بعد مباراة الأهلي مع فريق "القطن" الكاميروني في الإسكندرية منح أي لقاء صحفي هو أو باقي الفريق للقناة القطرية.
ويعد إجراء البدري انتهاكا لتوجيهات "الكاف" بشأن التغطية الحصرية للبطولات، التي حصلت عليها قنوات "بي إن سبورت".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)