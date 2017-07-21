ماذا قال جمهور "ليفربول" عن لاعبه الجديد "محمد صلاح"

"أسرع لاعب رأيت منذ أي وقت مضى!"، كانت تلك التغريدة أحد التغريدات التي أطلقها أحد مشجعي نادي "ليفروبل" الإنجليزي عن مهاجم الفريق الجديد، محمد صلاح.

وكان المهاجم المصري قد انتقل إلى صفوف "الريدز" هذا الصيف من فريق "روما" الإيطالي في صفقة بلغت 34.3 مليون جنيه إسترليني.

ونشر عدد كبير من جمهور ليفروبل تغريدات يبدون فيها آراءهم في صلاح، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا ديلي إكسبريس" البريطانية.

وأشاد عدد كبير من جمهور الفريق الإنجليزي بأداء صلاح في المباراة الودية التي جمعت فريقه مع "ويغان" الأسبوع الماضي، والتي سجل فيها مهاجم الفراعنة هدف فوز ليفربول.

Half an hour of Salah and he's already captain of me fantasy footy team #PremierLeagueAsiaTrophy — Mark Davies ™ (@Travido) July 19, 2017

​

وكتب أحد المغردين، قائلا "صلاح يمكن أن يكون أسرع لاعب رأيت منذ أي وقت سابق"، فيما أضاف آخر "نصف ساعة شارك فيها صلاح، أثبتت أنه سيجعل من ليفروبل فريقا يفوق الخيال".

وقال مغرد آخر "يمكن لصلاح أن يضرب الكرة من على بعد 20 ياردة، إنه مهاجم لا يمكن إيقافه".

Klopp on Salah: He's quicker than I thought! A nice player for us. We said last year we need speed, we have it now!" — Anfield HQ (@AnfieldHQ) July 19, 2017

​

وتابع آخر "صلاح يطارد الكرة بصورة هي الأفضل على الإطلاق".

كما قال أحد مشجعي ليفربول أيضا "صلاح رجل سريع جدا، أنا سعيد أنه في فريقي"، وأضاف آخر "من النظرة الأولى لصلاح فهو سريع بصورة مرعبة"

Few clips of Mo Salah debut for Liverpool. Cannot wait to see Salah and Mane together… pic.twitter.com/AWWLQpjIgq — LFCMostar (@LFCMostar) July 14, 2017

​

فيما قارن آخرين ما بين صلاح والهولندي آرين روبن، جناح بايرن ميونخ الألماني المخضرم، حيث قال "صلاح + ماني = روبن + ريبيري".