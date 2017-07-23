الكشف عن تفاصيل أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم

وكشف التقرير أن والد نيمار الذي يتولى أيضا إدارة أعماله، قام بمناقشة ما وصف بـ"أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم" عرضها باريس سان جرمان على النجم البرازيلي.
ويحاول زملاء نيمار في برشلونة إقناعه بالبقاء والاستمرار معهم، إلا أن عملية التوقيع للنادي الباريسي "يبدو أنها تقدمت كثيرا"، بحسب التقرير.
جدير بالذكر أن الصحيفة ذاتها كشفت الأسبوع الماضي أن باريس سان جيرمان أبدى استعداده لدفع الشرط الجزائي في عقد نيمار من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسيعرض على نيمار عقدًا يمتد لـ 5 أعوام.
ومن المقرر أن يكون العقد مقابل راتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو، ليتفوق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
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