الكشف عن تفاصيل أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم

عقد اجتماع حاسم مساء أمس السبت، جمع إدارة فريق برشلونة بوالد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في مدينة إيست روثرفورد الأمريكية، عقب نهاية مبارة برشلونة ضد يوفنتوس في كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم.

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ونشرت صحيفة "الماركا" الإسبانية، تقريرًا أكد أن توقيت الاجتماع كان مناسبًا، خصوصًا بعد إحراز نيمار هدفين ليقود برشلونة للفوز على يوفنتوس أمام 82 ألف مشجع باستاد ميت لايف، الليلة الماضية.

وكشف التقرير أن والد نيمار الذي يتولى أيضا إدارة أعماله، قام بمناقشة ما وصف بـ"أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم" عرضها باريس سان جرمان على النجم البرازيلي.

ويحاول زملاء نيمار في برشلونة إقناعه بالبقاء والاستمرار معهم، إلا أن عملية التوقيع للنادي الباريسي "يبدو أنها تقدمت كثيرا"، بحسب التقرير.

جدير بالذكر أن الصحيفة ذاتها كشفت الأسبوع الماضي أن باريس سان جيرمان أبدى استعداده لدفع الشرط الجزائي في عقد نيمار من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسيعرض على نيمار عقدًا يمتد لـ 5 أعوام.

ومن المقرر أن يكون العقد مقابل راتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو، ليتفوق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.